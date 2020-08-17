وكالة تنشر التهم التي تحوم حول الملك خوان كارلوس

اتهمت تقارير ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بالارتباط بجرائم فساد، منها تحويلات دولية بعشرات الملايين من الدولارات، قبل أن يغادر البلاد محاولا تخفيف الضغوط عن ابنه الملك فيليبي.

ولا يخضع خوان كارلوس لتحقيق وكان قد رفض مرارا التعليق على الاتهامات ويقيم في الإمارات منذ الثالث من أغسطس.

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من جهتها قالت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية إن خوان كارلوس حصل على مئة مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله وإنه أرسل منها 65 مليون يورو إلى سيدة الأعمال المولودة في الدنمارك كورينا سو ساين-فيتجنشتاين-ساين التي ارتبط بعلاقة وثيقة بها.

ونشر الموقع الإخباري (إل كونفيدنثيال) وثائق تقول إن الأموال السعودية في حساب ببنك ميرابود الخاص بشركة بنمية تحمل اسم لوكوم مالكها خوان كارلوس ومديرها خليفته الملك فيليبي.

ونشر الموقع إيصالات تبين عمليات سحب نقدي منتظمة بمئات الآلاف من اليوروهات بتوقيع خوان كارلوس.

ويحقق مكتب مدع سويسري في تحويل بنكي لسو ساين-فيتجنشتاين-ساين التي تقول إن المال كان هدية.

وقال محاميها إنها "استدرجت إلى إجراءات سويسرية على صلة بأحداث لم تكن طرفا فيها".

كما فتحت المحكمة العليا الإسبانية في يونيو تحقيقا لمعرفة ما إذا كان خوان كارلوس قد شارك في أي نشاط غير مشروع يتصل بمشروع خط سكة حديد سريع في الصحراء بالسعودية بعد تنازله عن العرش في عام 2014.

المصدر: رويترز