مقتل 4 رجال أمن ومسلحين اثنين بهجوم في كشمير

قتل 4 من قوات الأمن الهندية ومتشددان في حادثين متصلين في كشمير اليوم الاثنين، في واحد من أكثر الأيام دموية في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وقال قائد شرطة كشمير فيجاي كومار، إن "مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمالي مدينة سريناجار الرئيسية في الصباح، وقتلوا شرطيا محليا وضابطين من قوة شرطة الاحتياط المركزية".

وأضاف أن "قوات الأمن ردت على الهجوم بعملية نتج عنها مقتل اثنين من المتشددين وجندي".

وهذا ثالث أكبر عدد من القتلى جراء أعمال عنف من هذا القبيل بالمنطقة خلال العام المنصرم، حيث قتل شرطيان في هجوم يوم الجمعة الماضي.

المصدر: "رويترز"