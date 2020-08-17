الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لبحث الوضع في بيلاروس

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بشيداش اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لبحث الوضع في بيلاروس على أعلى مستوى.

وقال بشيداش خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في وارسو اليوم: "لدينا إشارات أولية من العديد من شركائنا الأوروبيين حول الاستعداد والالتزام للتعامل مع هذه المسألة على أعلى مستوى".

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وأضاف: "آمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة. إنه بالطبع يتطلب عددا من الخطوات الدبلوماسية التي نتخذها كحكومة بولندية".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1 في المئة من الأصوات.

المصدر: وكالات