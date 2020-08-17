ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان اليوم الاثنين، أعلى عدد من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بتسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 282 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت الولاية في وقت سابق، 16 حالة وفاة و279 حالة إصابة، وأعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات الولاية قد فرضت في وقت سابق حظر التجوال في أوقات الليل ضمن تشديد الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا، وأغلقت النشاط لبعض القطاعات الاقتصادية.

وسجلت أستراليا في العموم 23 ألفا و287 إصابة، و396 وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"