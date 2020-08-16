 
مباشر

رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل الانتخابات العامة حتى 17 أكتوبر

أخبار العالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل الانتخابات العامة حتى 17 أكتوبر
Reuters Loren Elliott
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojgo

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن تأجيل الانتخابات العامة أربعة أسابيع حتى 17 أكتوبر المقبل مع تصدي البلاد لتفش جديد لفيروس كورونا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "في نهاية الأمر، السابع عشر من أكتوبر.. يوفر وقتا كافيا للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 19 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق فرضت نيوزيلندا إجراءات الإغلاق في أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، وذلك بعد تسجيل عودة إصابات كورونا بعد خلو البلاد منها لمدة أكثر من 100 يوم.

وأعلنت سلطات نيوزيلندا عن تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 1271 حالة، ويرتفع عدد الحالات النشطة إلى 69.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا