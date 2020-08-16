رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل الانتخابات العامة حتى 17 أكتوبر

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن تأجيل الانتخابات العامة أربعة أسابيع حتى 17 أكتوبر المقبل مع تصدي البلاد لتفش جديد لفيروس كورونا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "في نهاية الأمر، السابع عشر من أكتوبر.. يوفر وقتا كافيا للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 19 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق فرضت نيوزيلندا إجراءات الإغلاق في أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، وذلك بعد تسجيل عودة إصابات كورونا بعد خلو البلاد منها لمدة أكثر من 100 يوم.

وأعلنت سلطات نيوزيلندا عن تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 1271 حالة، ويرتفع عدد الحالات النشطة إلى 69.

المصدر: وكالات