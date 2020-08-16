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تركيا تقترب من حاجز الـ250 ألف مصاب بكورونا

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تركيا تقترب من حاجز الـ250 ألف مصاب بكورونا
AFP Chris McGrath / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
المستشفيات في إسطنبول - أرشيف
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اعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، تسجيل 1192 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 19 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 249 ألفا و309، أما الوفيات فبلغت 5 آلاف و974 حالة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل 997 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و696.

من جهته، كتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، أن "عدد الإصابات النشطة حاليا في تركيا بلغ 12 ألفا و366، من إجمالي الإصابات المسجلة والبالغة 249 ألفا و309 إصابات".


وأضاف، أن "كافة المصابين والذين احتكوا بهم في الآونة الأخيرة، يخضعون للحجر الصحي".

المصدر: "الأناضول"

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