تركيا تقترب من حاجز الـ250 ألف مصاب بكورونا

اعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، تسجيل 1192 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 19 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 249 ألفا و309، أما الوفيات فبلغت 5 آلاف و974 حالة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل 997 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و696.

من جهته، كتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، أن "عدد الإصابات النشطة حاليا في تركيا بلغ 12 ألفا و366، من إجمالي الإصابات المسجلة والبالغة 249 ألفا و309 إصابات".

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/WhfNAwtyMY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020



وأضاف، أن "كافة المصابين والذين احتكوا بهم في الآونة الأخيرة، يخضعون للحجر الصحي".

المصدر: "الأناضول"