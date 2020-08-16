كولومبيا.. مقتل 8 أشخاص بهجوم شنته عصابة مسلحة

أعلنت السلطات في كولومبيا عن مقتل 8 أشخاص بالرصاص على أيدي جماعة مسلحة مجهولة أمس، في منطقة تتنافس فيها عصابات تهريب المخدرات في إقليم نارينو قرب الحدود مع الإكوادور جنوب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين ارتدوا أقنعة لإخفاء وجوههم وحملوا أسلحة حربية.

وندد الرئيس الكولومي إيفان دوكي بالهجوم قائلا عبر "تويتر" إن مسؤولين كبارا من الشرطة والجيش في طريقهم للمنطقة.

كما دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وهيئة حقوق الإنسان في كولومبيا الهجوم.

ويؤجج تهريب المخدرات الصراعات الداخلية الدائرة منذ عقود في البلاد والتي تسببت في مقتل أكثر من 260 ألفا وتشريد الملايين.

المصدر: رويترز