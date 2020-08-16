تجمع جماهيري في مينسك لدعم لوكاشينكو

بدأت في ميدان الاستقلال بوسط العاصمة البيلاروسية مينسك، مسيرة من أنصار الحكومة، تأييدا ودعما للرئيس الحالي للبلاد ألكسندر لوكاشينكو.

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه قد تجمع بالفعل عدة آلاف من الأشخاص في ساحة الاستقلال. وأشار إلى أنه تم تسييج الساحة الواقعة أمام مقر الحكومة. وخلف السياج تجمع حشد كبير من المتظاهرين. ويستمر الناس في القدوم في مجموعات كبيرة من جوانب مختلفة من شارع الاستقلال، وهم يحملون الأعلام البيلاروسية.

وتعمل مفارز الشرطة المعززة على طول محيط الساحة.

وهذا هو أول تحرك جماهيري، لدعم لوكاشينكو بعد الانتخابات ومنذ بداية الاحتجاجات ضد فوزه.

وكما ورد في بيان منظمة "بيلايا روس" الاجتماعية الموالية للحكومة، فإن المسيرة ستجمع "كل من يعتز بوطنه، ويعارض تقسيم البلاد إلى معسكرين متعارضين".

المصدر: نوفوستي