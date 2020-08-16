رئيس كوريا الجنوبية يهدد كنيسة "سارانغ جيل" برد صارم

حذر رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الأحد من رد فعل صارم تجاه الأعمال غير القانونية لأعضاء بعض الكنائس، التي أعاقت جهود البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا التحذير عقب تنظيم قس من اليمين وأتباعه مسيرات حاشدة، في انتهاك لحظر الدولة للتظاهرات وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مون في رسالته المنشورة على موقع "فيسبوك": "إنه عمل لا معنى له، يعيق جهود الشعب بأسره لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. إنه تحد واضح للنظام الوطني، وعمل لا يغتفر يهدد أرواح المواطنين".

وأضاف أن الحكومة "ستتخذ إجراءات صارمة للغاية حتى من خلال اللجوء إلى الوسائل القسرية".

وخرج أكثر من 10 آلاف شخص من جماعات اليمين المتطرف في احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط العاصمة سيئول يوم أمس السبت، نظمها القس جون كوانغ-هون من كنيسة "سارانغ جيل"، على الرغم من حظر حكومة المدينة للتجمعات الكبيرة بسبب المخاوف من تفشي كوفيد-19.

وقد تم تسجيل عشرات الإصابات المرتبطة بكنيسة "جون"، لكنه مع ذلك شجع مؤيديه في جميع أنحاء البلاد على المشاركة في المظاهرات، مع عدم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المناسبة، وفقا للمسؤولين.

وقد سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 279 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، بزيادة كبيرة عن الـ166 حالة المسجلة أمس السبت، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا الجنوبية أكثر من 200 إصابة في يوم واحد خلال خمسة أشهر.

وبلغ إجمالي الحالات المرتبطة بكنيسة "سارانغ جيل" 193 حالة على مستوى البلاد حتى يوم الأحد.

المصدر: يونهاب