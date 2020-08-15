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كيم يأمر بتوزيع الحبوب من احتياطي البلاد على متضرري الفيضان

أخبار العالم

كيم يأمر بتوزيع الحبوب من احتياطي البلاد على متضرري الفيضان
AFP KCNA VIA KNS
صورة من الأرشيف
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أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوزيع الحبوب من الاحتياطي الخاص على سكان المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد.

وقام كيم بجولة تفقدية في المناطق المتضررة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن كيم قوله، إنه "من المهم إيواء المتضررين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتقديم الأدوية والمستلزمات الأخرى لاستقرار معاشهم بأسرع ما يمكن".

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ويشير المراقبون إلى أن قرار كيم قد يكون دليلا على صعوبة الظروف التي تعيشها البلاد جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن الفيضانات ألحقت أضرارا بحقول الأرز وغيرها من الأراضي الزراعية ودمرت مئات المنازل، بالإضافة إلى سقوط قتلى.

المصدر: وكالات

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