بيلاروس.. مرشحة المعارضة تعلن تشكيل مجلس تنسيقي لضمان انتقال السلطة

أعلنت سفيتلانا تيخانوفسكايا مرشحة الرئاسة البيلاروسية عن المعارضة والتي رفضت الاعتراف بهزيمتها الانتخابية، شروعها في تشكيل مجلس تنسيقي لضمان انتقال السلطة في البلاد.

وأشارت تيخانوفسكايا في بيان أصدره فريقها الانتخابي الجمعة، إلى أن عضوية المجلس مفتوحة أمام "ممثلي المجتمع المدني وشخصيات بيلاروسية محترمة ومعروفة ومحترفة".

وأكدت تيخانوفسكايا استعدادها للحوار مع السلطة، مشترطة الإفراج عن الموقوفين أثناء الاحتجاجات وإخلاء شوارع المدن من القوات الأمنية وفتح ملفات قضائية بحق المسؤولين عن إصدار "الأوامر الإجرامية بضرب الناس وإطلاق الرصاص عليهم".

كما توجهت إلى المجتمع الدولي والبلدان الأوروبية بطلب مساعدتها وأنصارها في تنظيم الحوار مع السلطات البيلاروسية.

وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس، بدأت في البلاد مظاهرات احتجاج على ما اعتبره أنصار المعارضة تزوير نتائج الاقتراع الذي فاز به الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بأكثر من 80% من الأصوات، مقابل ما لا يزيد عن 10% لتيخانوفسكايا.

وفي 11 أغسطس، بعد خضوعها لاحتجاز دام عدة ساعات حسب قولها، غادرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا المجاورة، ومنها دعت أنصارها إلى عدم الدخول في اشتباكات مع قوات الأمن.

مع ذلك، أكدت تيخانوفسكايا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات قائلة إنها حصلت على ما لا يقل عن 60% من الأصوات، أو حتى 90% في بعض مراكز الاقتراع التي جرى فيها فرز الأصوات بطريقة نزيهة.

المصدر: تاس + صحيفة إزفستيا