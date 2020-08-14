 
مباشر

ترامب: مستعد لصرف المزيد من المساعدات للولايات لمواجهة كورونا لكن الديمقراطيين يرفضون

أخبار العالم

ترامب: مستعد لصرف المزيد من المساعدات للولايات لمواجهة كورونا لكن الديمقراطيين يرفضون
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj1s

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد لإرسال مساعدات إضافية للولايات الأمريكية وحكوماتها لمكافحة فيروس كورونا، لكن الديمقراطيين يعطلون جهوده في هذا الاتجاه.

وأعلن ترامب في سلسلة من التغريدات يوم الجمعة، أن البيت الأبيض يستعد لتقديم مساعدات على خلفية الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتعثر فيه إقرار تشريع بالكونغرس.

وقال إن إدارته تحث الخطى لإرسال أموال إلى الأسر وحكومات الولايات والمحلية والشركات.

وذكر أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين، للاستعداد لإرسال مدفوعات مباشرة إلى جميع الأمريكيين، وأنه على استعداد لجعل وزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة ترسل المزيد من الأموال بموجب برنامج حماية الوظائف في إطار ما سمح به تشريع سابق.

وقال أيضا إنه مستعد لإرسال "مزيد من الأموال لحكومات الولايات"، لكنه لم يحدد هيئة أو آلية.

وكان يذيل كل تغريدة بالقول "الديمقراطيون يقفون في وجه هذا".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا