ترامب: مستعد لصرف المزيد من المساعدات للولايات لمواجهة كورونا لكن الديمقراطيين يرفضون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد لإرسال مساعدات إضافية للولايات الأمريكية وحكوماتها لمكافحة فيروس كورونا، لكن الديمقراطيين يعطلون جهوده في هذا الاتجاه.

وأعلن ترامب في سلسلة من التغريدات يوم الجمعة، أن البيت الأبيض يستعد لتقديم مساعدات على خلفية الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتعثر فيه إقرار تشريع بالكونغرس.

وقال إن إدارته تحث الخطى لإرسال أموال إلى الأسر وحكومات الولايات والمحلية والشركات.

وذكر أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين، للاستعداد لإرسال مدفوعات مباشرة إلى جميع الأمريكيين، وأنه على استعداد لجعل وزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة ترسل المزيد من الأموال بموجب برنامج حماية الوظائف في إطار ما سمح به تشريع سابق.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

وقال أيضا إنه مستعد لإرسال "مزيد من الأموال لحكومات الولايات"، لكنه لم يحدد هيئة أو آلية.

وكان يذيل كل تغريدة بالقول "الديمقراطيون يقفون في وجه هذا".

I am ready to send more money to States and Local governments to save jobs for Police, Fire Fighters, First Responders, and Teachers. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

المصدر: رويترز