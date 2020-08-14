ترامب يعلن الشروع في ملاحقة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق كومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء ملاحقة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي قانونيا، بموجب اتهامات منسوبة إليه.

وأضاف ترامب أنه من المتوقع أن يقر جيمس كومي بالتهمة المنسوبة إليه.

وانتقد الرئيس الأمريكي مكتب التحقيقات الفدرالي قائلا: "لقد تجسسوا على حملتي".

وكشف تقرير نشره مكتب المفتش العام، سابقا، أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، انتهك سياسات الـ "أف بي آي" عبر تدوين ونشر مذكرات توثق حوارات مع الرئيس ترامب.

وأفاد التقرير بأن هذه المذكرات تعتبر في الحقيقة "سجلات خاصة بالـ"أف بي آي"، وأن كومي بنشره لها يكون قد قدم "مثالا خطيرا".

وأضاف أن مدير الأف بي آي المطرود "انتهك السياسات المعمول بها إلى جانب اتفاق عمله مع الأف بي آي"، بعد أن قدّم إحدى المذكرات السرية التي تحتوي على معلومات يحوز عليها مكتب التحقيقات الفدرالي، لصديق له، وأعطاه تعليمات بمشاركة محتواها مع مراسل صحفي.

كما أشار إلى أن انتهاكات كومي الأخرى تمثلت في احتفاظه بنسخ عن أربع مذكرات بعد فصله من منصبه، وتقديمها إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص من الـ "أف بي آي".

يذكر أن بعض مذكرات كومي التي نشرها تضمنت محادثاته مع الرئيس الأمريكي العام الماضي، وملاحظات على اجتماع في برج ترامب في نيويورك في يناير 2017، عشية تنصيب الرئيس.

كما تتحدث المذكرات عن عشاء جمع بين كومي وترامب في البيت الأبيض، بعد نحو أسبوع من حفل التنصيب، وقال كومي إن ترامب أبلغه حينها أنه ينتظر منه الولاء.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب المفتش العام يتولى التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة، ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأمريكي هو من يعين رئيسه.

المصدر: RT