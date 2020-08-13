أردوغان يأمر بفتح مستشفى للحروق في صيدا بجنوب لبنان

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإسراع في افتتاح مستشفى للطوارئ والحروق في مدينة صيدا، بجنوبي لبنان، بعدما قدمت بلاده مساعدات عينية ولحوم أضاح في مدينة طرابلس شمال لبنان.

أعلن ذلك رئيس مجلس الصحة في الرئاسة التركية، سركان طوبال أوغلو، خلال جولة تفقدية قام بها على رأس وفد تركي في صيدا، ضمن جهود أنقرة لمساعدة بيروت على تجاوز محنة الانفجار الذي هز مرفأها ودمر قسما منها.

وقال أوغلو إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بالإسراع في فتح المستشفى التركي للطوارئ والحروق بصيدا في أقرب وقت".

وأوضح: "الرئيس مستاء من بقاء المستشفى الذي تأسس عام 2010 مغلقا حتى الآن بعد التفجير الذي هز بيروت".

وتابع: "قمنا بجولة في المستشفى ونحن نفتخر بهذا الصرح الطبي لأنه مميز جدا، وجاهزون للإسراع بفتح المستشفى ليكون في خدمة الشعب اللبناني".

وتعد تركيا من أولى دول العالم التي أرسلت مساعدات إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 171 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح.

وأمر الرئيس التركي بعد انفجار بيروت الرهيب من جميع المنظمات التركية المعنية بتقديم أنواع المساعدة كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.

كما أرسلت تركيا 3 طائرات عسكرية إحداها محملة بستشفى ميداني، إضافة إلى وفد تركي مؤلف من 37 شخصا من وزارة الصحة وإدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر لـ"القيام بعمليات البحث والإنقاذ للمفقودين".

كما قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) إلى لبنان 400 طن من القمح.

المصدر:"الأناضول"