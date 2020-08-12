بومبيو: ما يحدث في بيلاروس مأساة

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحالة التي تعيشها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنها "مأساة"، متعهدا بأن تدعم واشنطن "القوى الديمقراطية" في البلاد.

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وقال بومبيو اليوم الأربعاء في حديث للتلفزيون التشيكي: "إنها مأساة، لم تكن الانتخابات في بيلاروس عادلة وحرة. ونشهد الآن أن السلطات البيلاروسية تتخذ خطوات ضد المتظاهرين السلميين. من الضروري توفير أفضل ظروف معيشية ممكنة للبيلاروسيين".

كما أعرب بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الأربعاء، عن قلق شديد تشعره الإدارة الأمريكية حيال مصير بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية المنعقدة يوم الأحد الماضي.

وقال: "لدينا مخاوف كبيرة بشأن بيلاروس. جرت هناك انتخابات غير عادلة. إن البيلاروسيين في قلوبنا. كنا نتابع الاحتجاجات وطالبنا (السلطات البيلاروسية) بحماية المتظاهرين من هجمات قوات الأمن. وسنواصل المطالبة بهذا ذلك مستقبلا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم القوى الديمقراطية في هذا البلد".

وقد خرجت مظاهرات في العاصمة مينسك وغيرها من المدن في ليل من 9 إلى 10 أغسطس، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بفارق كبير على منافسته الأساسية المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي نالت 10.09% من أصوات الناخبين حسب لجنة الانتخابات المركزية.

واندلعت خلال الاحتجاجات اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ما أدى إلى اعتقال الآلاف بينهم صحفيون، وإصابة أكثر من مئتي شخص. فيما غادرت تيخانوفسكايا البلاد وتتواجد منذ الثلاثاء في ليتوانيا المجاورة.

المصدر: تاس