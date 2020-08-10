تركيا.. أكثر من ألف مصاب جديد بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تسجيل 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 241 ألفا و997 حالة، وحصيلة الوفيات 5858 حالة.

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وأضافت الوزارة أن 603 مصابين لا يزالون في حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 224 ألفا و970 شخصا بعد شفاء 1211 مصابا الاثنين.

يذكر أن تركيا شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة. وارتفعت الحصيلة اليومية للمصابين الجدد يوم الاثنين بالمقارنة مع يوم الأحد، حين تم تسجيل 1182 إصابة.

المصدر: الأناضول