بالفيديو.. ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد سؤال مربك

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت مؤتمرا صحفيا وغادر المنبر بعد تلقيه سؤالا مربكا من أحد الصحفيين الحاضرين للفعالية.

وكرر ترامب، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي الغولف التابع له في نيوجيرسي، الادعاء الذي جاء على لسانه أكثر من 150 مرة حتى الآن، ومفاده أن إطلاق برنامج "خيار المحاربين القدامى" الخاص بتقديم الرعاية الصحية للعسكريين السابقين يمثل أحد إنجازات إدارته.

وقال الرئيس أمس: "كانوا يحاولون تمرير ذلك المشروع على مدى عقود طويلة، ولم يتمكن أي رئيس من فعل ذلك، ونحن حققنا ذلك".

لكن هذا التصريح أثار احتجاجا من قبل مراسلة شبكة "سي بي إس" في البيت الأبيض باولا ريد التي ذكّرت بأن هذا البرنامج أطلق في الواقع عام 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتوجهت ريد إلى ترامب بالقول: "لماذا تقول إنك تبنيت "خيار المحاربين القدامى"؟ تم تبنيه في عام 2014، وهذا تصريح خاطئ".

وحاول الرئيس إيقاف المراسلة وإعطاء الكلمة إلى صحفي آخر، ثم قال: "شكرا للجميع" وغادر المنبر دون الإجابة عن السؤال المطروح.

المصدر: RT + وكالات