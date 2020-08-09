الإسبان مستاؤون من مغادرة الملك السابق البلاد

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الأحد أن نحو ثلثي الإسبان يعتقدون أن الملك السابق، خوان كارلوس، الذي غادر البلاد الأسبوع الماضي، ما كان ينبغي أن يتوجه للخارج.

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وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغمادوس" لصالح صحيفة "إل موندو"، أن 63.3 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم، عبروا عن استيائهم من مغادرة الملك السابق البالغ من العمر 82 عاما في حين أيد 27.2 في المئة رحيله.

وقال نحو 80.3% إنهم يعتقدون أن خوان كارلوس كان يتعين عليه أن يواجه الإجراءات القانونية المحتملة.

ووجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس بعد مغادر الملك السابق لبلاده، أن 12.4% قالوا إنه ليس مذنبا، بينما لم يعبر 7.3% عن رأيهم.

وكان خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش في عام 2014 لنجله فيليب، قد أعلن فجأة قراره بالمغادرة يوم الاثنين الماضي، ولكن لم يرد أي تأكيد رسمي بشأن وجهته، مما أطلق العنان إلى موجة من التكهنات على الصعيد الدولي.

وفي شهر يونيو الماضي فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا في ضلوع خوان كارلوس في صفقة اسبانية لمد خط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" السويسرية، أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية السابق الراحل. وفتحت سويسرا تحقيقا أيضا في الواقعة.

ولا يخضع ملك إسبانيا السابق للتحقيق الرسمي، ورفض مرارا التعليق على الاتهامات.

المصدر: رويترز