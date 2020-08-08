لليوم الخامس.. الإصابات الجديدة بكورونا في تركيا تتجاوز الألف

لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية التركية أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تقرير نشره على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم السبت، رصد 1172 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1185 إصابة أمس.

Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/JVZWpIZgjY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في تركيا حتى اليوم إلى 239622.

ورصدت السلطات الصحية التركية خلال اليوم الأخير 16 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 15 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 5829 حالة وفاة.

وتماثل 1082 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في تركيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 222656 شخصا.

ولفت الوزير إلى أن إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد في الآونة الأخيرة لا تزيد من الضغط على المستشفيات التركية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين على نحو صارم بالإجراءات الوقائية الصحية بغية احتواء الجائحة.

المصدر: RT