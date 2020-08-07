تركيا وأذربيجان تواصلان مناورات "النسر" الجوية (صور + فيديو)

أفادت وكالة "الأناضول" التركية يوم الجمعة، بأن القوات التركية والأذربيجانية، تواصل مناورات "النسر" الجوية في أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن مقاتلات من تركيا وأذربيجان، قامت بمهام مختلفة بالتحليق ليلا ونهارا ضمن المناورات.

وأضافت أن المقاتلات نفذت مهمات من قبيل أنشطة البحث والإنقاذ وتدمير الأهداف الأرضية، مشيرة إلى أن المقاتلات نفذت أيضا مهام الاعتراض والحراسة والهجوم.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو الماضي، بالعاصمة باكو ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر المناورات الجوية حتى 10 أغسطس الجاري، فيما انتهت المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين، كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

Activities on ideological work were carried out in military units - VIDEOhttps://t.co/eYvrTw2AZqpic.twitter.com/Dk4aL2SSpS — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) August 7, 2020

- The first stage of the "TurAz Qartalı - 2020" Joint Flight-Tactical Exercises continues - VIDEO,

- Первый этап совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2020» продолжается - ВИДЕО, https://t.co/v4Koj7X7lQ — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) August 7, 2020

المصدر: الأناضول