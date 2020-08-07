أول تعلیق من طهران على استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

أكد المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا میر يوسفي، أن بلاده لا تعتبر استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، تغييرا في نهج واشنطن تجاه طهران.

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وقال میر يوسفي: "رحيل هوك لا يزعجنا، وليس شيئا نعتبره تغييرا في اللعبة السياسية".

وأضاف: "فشلت حملة الضغط الأقصى المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية، وإيران لم تركع ولن تفعل ذلك مهما كان المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة الفاشلة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، قد تنحى عن منصبه أمس الخميس، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس أن هوك (52 عاما) قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.

المصدر: رويترز