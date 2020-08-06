"من أجل الشعب الأمريكي".. ترامب يدعو إلى تعديل توقيت المناظرات الانتخابية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل الجدول الزمني للمناظرات الانتخابية القادمة بينه ومنافسه المفترض في السباق من أجل كرسي الرئاسة جو بايدن كي تجرى قبل الموعد المحدد أصلا.

وتساءل ترامب الذي أعرب مرارا عن معارضته الشديدة لتنظيم التصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر": "كيف يمكن للناخبين أن يرسلوا بطاقات الاقتراع قبل شهر في بعض الحالات من أول مناظرة رئاسية؟".

ودعا ترامب إلى نقل موعد أول مناظرة إلى وقت أقرب، قائلا: "تمثل المناظرة بالنسبة لي واجبا أمام الجمهور. وندين أنا وجو بايدن بذلك للشعب الأمريكي".

How can voters be sending in Ballots starting, in some cases, one month before the First Presidential Debate. Move the First Debate up. A debate, to me, is a Public Service. Joe Biden and I owe it to the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020

وحسب الجدول الحالي، من المقرر أن تنظم أول مناظرة بين ترامب ومنافسه عن الحزب الديمقراطي في 29 سبتمبر في كليفلاند، تليها مناظرتان في ميامي 15 أكتوبر وناشفيل 22 أكتوبر.

وسبق أن أثار ترامب أواخر يوليو الماضي جدلا واسعا، عندما لوح بإمكانية إرجال الانتخابات الرئاسية، مبديا قناعته بأن التصويت عبر البريد سيكون "الأقل دقة والأكثر احتيالا في التاريخ"، لكن كبير الموظفين في البيت الأبيض مارك ميدوز شدد لاحقا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

المصدر: RT