مقتل 8 مصابين بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في غرب الهند

قال مسؤولون إن 8 مرضى بكوفيد-19 لقوا حتفهم في حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أحمد آباد في غرب الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ومنعت الشرطة الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري في أكبر مدينة بولاية غوجارات بعد الواقعة التي قالت أجهزة الطوارئ إنها حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي.

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وقال راجيش بات، المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد: "هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعا إلى القسم كله".

وأضاف: "لم يتمكن خمسة رجال وثلاث نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب... توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق".

وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بـ 56282 اليوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.96 مليون، بينها 40699 حالة وفاة.

المصدر: رويترز