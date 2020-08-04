اعتقال مناصرين لـ"طالبان" في طهران

أعلن قائد شرطة طهران عن اعتقال 19 شخصا من مؤيدي حركة "طالبان" الأفغانية كانوا قد تجمعوا في إحدى حدائق العاصمة الإيرانية يوم الجمعة الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء حسين رحيمي إن أفغان بعضهم يدخلون إيران بشكل غير قانوني، يتجمعون عادة في ساحة آزادي غرب العاصمة في أول أيام عيد الأضحى من كل عام، وأضاف أنهم تجمعوا هذا العام في حديقة "ملت"، مؤكدا اعتقال 19 منهم.

Tehran police chief says 19 people arrested over park gathering that carried Taliban flags, adding five of them were jailed and the rest were being expelled: Iran's ISNA news agency pic.twitter.com/1wK8oOdgol — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 4, 2020

وذكر رحيمي أن 5 ممن تم اعتقالهم سيبقون في السجن، لأنهم من المنظمين للتجمع، وقال إنهم أعدوا الرايات والصور ومقاطع الفيديو لإرسالها إلى قنوات فضائية معارضة، مضيفا أنه سيتم طرد البقية من الأراضي الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام وناشطون معارضون قد اتهموا السلطات الإيرانية بالتساهل والتواطؤ مع "طالبان" إثر رفع رايات الحركة في حديقة بطهران.

المصدر: RT