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اعتقال مناصرين لـ"طالبان" في طهران

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اعتقال مناصرين لـ
Reuters Darren Staples
عناصر من الشرطة الإيرانية (صورة أرشيفية)
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أعلن قائد شرطة طهران عن اعتقال 19 شخصا من مؤيدي حركة "طالبان" الأفغانية كانوا قد تجمعوا في إحدى حدائق العاصمة الإيرانية يوم الجمعة الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء حسين رحيمي إن أفغان بعضهم يدخلون إيران بشكل غير قانوني، يتجمعون عادة في ساحة آزادي غرب العاصمة في أول أيام عيد الأضحى من كل عام، وأضاف أنهم تجمعوا هذا العام في حديقة "ملت"، مؤكدا اعتقال 19 منهم.

وذكر رحيمي أن 5 ممن تم اعتقالهم سيبقون في السجن، لأنهم من المنظمين للتجمع، وقال إنهم أعدوا الرايات والصور ومقاطع الفيديو لإرسالها إلى قنوات فضائية معارضة، مضيفا أنه سيتم طرد البقية من الأراضي الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام وناشطون معارضون قد اتهموا السلطات الإيرانية بالتساهل والتواطؤ مع "طالبان" إثر رفع رايات الحركة في حديقة بطهران.

المصدر: RT

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