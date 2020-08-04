"عد للوراء".. أردوغان يرتبك في قراءة كلمته

ارتبك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بث مباشر لكلمة ألقاها عبر الفيديو بمناسبة عيد الأضحى، وتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى.

ولفتت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة، إلى أن أردوغان الذي كان يقرأ كلمته عبر شاشة إلكترونية، لم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول "عد إلى الوراء" أكثر من مرة.

ومع تحذير مستشاريه له، قائلين: "يا سيدي نحن على الهواء مباشرة"، ظهر الغضب على وجه أردوغان جراء الموقف الذي تعرض له.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında prompter kazası yaşadı: "Geri al, geri al" https://t.co/DwjNmtC1Bvpic.twitter.com/axDDAwzccm — Independent Turkish (@TurkishIndy) August 1, 2020

المصدر: "زمان"