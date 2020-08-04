"أسياس" يضرب نورث كارولاينا الأمريكية

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، بأن الإعصار "أسياس" ضرب ولاية نورث كارولاينا بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا).

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وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش"، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

وفي مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية، بهدف الإفراج عن أموال فدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحفي من أن على "الجميع أن يبقوا متيقظين"، وقال: "أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات".

وفي نهاية الأسبوع، دعا حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية روي كوبر لحسن التصرف، مثل عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه والاحتماء في مكان آمن وتحضير أدوات الطوارئ.

المصدر: أ ف ب