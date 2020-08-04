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الولايات المتحدة.. سقوط جماعي للمناطيد مع عشرات الأشخاص على متنها

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الولايات المتحدة.. سقوط جماعي للمناطيد مع عشرات الأشخاص على متنها
Reuters Lucas Jackson
صورة من الأرشيف
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أفادت السلطات الأمريكية بنقل 12 شخصا إلى المستشفى في ولاية وايومنغ وسط البلاد أمس الاثنين، بعد تحطم 3 مناطيد تعمل بالهواء الساخن.

وتحطمت ثلاثة بالونات تحمل ما مجموعه 36 شخصا على الأرض، صباح الاثنين، وفقا لرئيس إدارة منطقة جاكسون هول لإطفاء الحرائق، برادي هانسن.

وقال هانسن إن السلطات تلقت مكالمة بعد الساعة 8 صباحا بأن ثلاثة بالونات لمشاهدة معالم المدينة سقطت بالقرب من سفوح منتجع تيتون فيليدج، الذي يقع على بعد حوالي 12 ميلا شمال غرب منطقة جاكسون هول.

وأشار هانسن إلى أنه يبدو أن الطيارين واجهوا تيارات غير متوقعة من الرياح أجبرت المناطيد على الهبوط، مضيفا أنه ستجرى المزيد من التحقيقات.

المصدر: CNN

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