صربيا تشتري نظام صواريخ أرض-جو FK-3 الصيني

أفادت وكالة "رويترز" بأن صربيا اشترت جيلا جديدا من صواريخ أرض-جو متوسطة المدى موجهة بالرادار من الصين، في أول صفقة شراء معروفة تبرم في أوروبا لصواريخ "FK-3" الدفاعية.

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وأدرجت صفقة شراء نظام "اف.كيه-3" الدفاعي في التقرير السنوي لشركة الأسلحة الحكومية "يوجو إمبورت اس.دي.بي.آر" التي تديرها الدولة، والذي جرى تقديمه الأسبوع الماضي إلى وكالة السجلات التجارية الحكومية.

وكشفت شركة "يوجو إمبورت" أنها أبرمت 163 صفقة استيراد مع 31 دولة مقابل 620.3 مليون دولار عام 2019، وتضمنت صفقات شراء الأسلحة طائرات مسيرة مسلحة من الصين وأول صفقة شراء معروفة تبرم في أوروبا لصواريخ "اف.كيه-3" الدفاعية.

وأضافت الشركة أن "الجزء الأكبر في عمليات الاستيراد يتعلق بتحديث طائرات "ميغ-29" وامتلاك أنظمة الطائرات المسيرة، ونظام الدفاع الجوي "اف.كيه-3".

وتعتبر بكين صربيا جزءا من مبادرتها "الحزام والطريق" التي تهدف لمد روابط تجارة خارجية جديدة أمام الشركات الصينية، وقد استثمرت مليارات اليوروهات في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان، وخاصة في القروض الميسرة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة، وتعتبر هذه الصفقة، إشارة جديدة إلى تزايد التعاون بين بكين وبلغراد.

المصدر: رويترز