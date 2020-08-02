طهران تفرض عقوبات ضد مساعد بولتون السابق

أعلنت إيران فرض عقوبات على ريتشارد غولدبرغ مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وعضو منظمة الدفاع عن الديمقراطيات غير الحكومية الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن فرض العقوبات على غولبدبرغ، يأتي لمشاركته في "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أنه "بموجب المادتين 4 و5 من قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف القانون في فرض عقوبات على الأمريكيين الضالعين في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم وضع ريتشارد غولدبرغ مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون وعضو منظمة الدفاع عن الديمقراطيات تحت العقوبات الإيرانية المدرجة بين المادتين 6 إلى 8 من القانون".

المصدر: وكالة فارس