فيتنام تسجل ثالث وفاة وعشرات الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية اليوم السبت عن تسجيل ثالث حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في أراضيها.

وأكدت اللجنة التوجيهية الخاصة بالوقاية من الفيروس التاجي والسيطرة على انتشاره في فيتنام أن الضحية الثالث للوباء في البلاد امرأة في سن 68 عاما فارقت الحياة فجر اليوم في مستشفى السرطان بمدينة دا نانغ، جراء مضاعفات ناجمة عن إصابتها بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

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وكانت المرأة تعاني أيضا من مرض السكري وضغط الدم.

ويأتي ذلك بعد تسجيل السلطات الصحية الفيتنامية أمس أول حالتي وفاة بين المصابين بـ"كوفيد-19"، والضحيتان هما رجلان في سن 70 و61 وكانا يعانان من مشاكل صحية ملموسة.

وأعلنت السلطات الصحية الفيتنامية اليوم عن رصد 40 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مشيرة إلى أن اثنين من المرضى الجدد قدما من الخارج، فيما تعود 25 إصابة إلى مدينة دا نانغ وتعد 19 منها على الأقل مرتبطة بالمستشفى الرئيسي المحلي.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في فيتنام حتى اليوم إلى 586 منها 373 حالة شفاء.

وعاودت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام الارتفاع في الأسبوع الماضي، بعد عدم تسجيل حالات جديدة للوباء في البلاد على مدى 99 يوما.

المصدر: وسائل إعلام فيتنامية