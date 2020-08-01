بوشكوف يعلق على مطالبة كرافتشوك بدفع 300 مليار دولار لأوكرانيا

وجه السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، انتقادا إلى رئيس أوكرانيا الأول ليونيد كرافتشوك، الذي طالب بدفع 300 مليار دولار لسلطات كييف لتقوم بإعادة إعمار دونباس.

وقال بوشكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي: "لن تقدم أي دولة هذا المال. يجب على سلطات كييف أن تستعيد منطقة دونباس أولا. هذه الأموال، ستختفي حتما، قبل أن تصل إلى دونباس".

وفي وقت سابق، أشار كرافتشوك في مقابلة صحفية، إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار دونباس. وشدد على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا يجب أن توظف الاستثمارات فيه.

وأوضح رئيس أوكرانيا الأسبق، هذا الطلب بتوقيع أوكرانيا على مذكرة بودابست في الماضي وتخليها عن الأسلحة النووية، والتي تقدر قيمتها، حسب اعتقاده، بحوالي 300 مليار دولار.

تم التوقيع على مذكرة بودابست في عام 1994 من قبل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ووفقا لهذه الوثيقة، انضمت كييف إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخلصت من السلاح النووي الذي كان على أراضيها. ومقابل ذلك ضمنت موسكو وواشنطن ولندن أمن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي