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إيلون ماسك متهم بالعنصرية بسبب نظريته حول الأهرامات المصرية

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إيلون ماسك متهم بالعنصرية بسبب نظريته حول الأهرامات المصرية
Reuters Aly Song
إيلون ماسك
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تعرض المهندس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاتهامات بالعنصرية على خلفية دعمه لنظرية مؤامرة تنص على أن أهرامات الجيزة بنيت بأيد كائنات فضائية.

وأشار ماسك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، إلى أن أهرامات الجيزة ظلت أرفع منشأة على مستوى العالم على مدة 3800 عام، وأعاد نشر الرابط لتقرير حول كيفية بناء الأهرامات نشرته "بي بي سي".

وذكر: "كائنات فضائية أنشأت الأهرامات على ما يبدو".

وجذبت هذه التغريدة أكثر من 20 ألف تعليق في "تويتر" تعرض ماسك في بعضها للاتهام بـ"التمييز العنصري".

وتساءلت إحدى المعلقات عما إذا كان يصعب لماسك التصديق بأن الأهرامات بنيت من قبل شعب إفريقي، فيما خلص رجل آخر إلى أن الملياردير يقصد بتغريدته بأنه من المستحيل أن يتم بناء مثل هذه المنشآت بأيد ذوي البشرة السمراء.

المصدر: RT + وكالات

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