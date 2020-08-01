إيلون ماسك متهم بالعنصرية بسبب نظريته حول الأهرامات المصرية

تعرض المهندس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاتهامات بالعنصرية على خلفية دعمه لنظرية مؤامرة تنص على أن أهرامات الجيزة بنيت بأيد كائنات فضائية.

وأشار ماسك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، إلى أن أهرامات الجيزة ظلت أرفع منشأة على مستوى العالم على مدة 3800 عام، وأعاد نشر الرابط لتقرير حول كيفية بناء الأهرامات نشرته "بي بي سي".

وذكر: "كائنات فضائية أنشأت الأهرامات على ما يبدو".

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وجذبت هذه التغريدة أكثر من 20 ألف تعليق في "تويتر" تعرض ماسك في بعضها للاتهام بـ"التمييز العنصري".

وتساءلت إحدى المعلقات عما إذا كان يصعب لماسك التصديق بأن الأهرامات بنيت من قبل شعب إفريقي، فيما خلص رجل آخر إلى أن الملياردير يقصد بتغريدته بأنه من المستحيل أن يتم بناء مثل هذه المنشآت بأيد ذوي البشرة السمراء.

المصدر: RT + وكالات