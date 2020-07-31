إيران توجه رسالة بشأن شعارها في الشرق الأوسط و"خيانة فلسطين"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الخميس، أن شعار إيران يتمثل دوما في استتباب الأمن والنظام والابتعاد عن التوتر في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي: "شعار إيران دوما هو إيجاد النظام والأمن والابتعاد عن التوتر في المنطقة، لذلك فإننا نمد يد التعاون إلى جميع الدول التي ترغب في إيجاد الأمن لأن الكيان الصهيوني يستغل الخلافات".

وأضاف، أن "استتباب الأمن في المنطقة، يؤدي إلى أن تستفيد كل الدول من هذه الفرصة، لذلك فإن إيران تؤمن باحترام القوانين والحقوق الدولية وترى ضرورة تسوية الخلافات عبر السبل السلمية، وكذلك ترغب بالسلام في المنطقة، لأنه يصب في مصلحة جميع الدول".

وأعلن موسوي استعداد بلاده للحوار مع كل الدول، قائلا: "ما يجري بين إيران والسعودية هو سوء فهم، والسبب في ذلك بعض الدول، لذلك فإن منطقة الشرق الأوسط متعطشة لرفع الخلافات، ولأن أوجه الاشتراك بيننا كثيرة للغاية".

وقال: "الكيان الصهيوني بصدد زعزعة الأمن في المنطقة، وهو لا يريد السلام بالمنطقة، ومن هنا قلنا للدول العربية أن التقارب مع الكيان هو خيانة لفلسطين وللأنظمة في الشرق الأوسط، وقد وجهنا له التحذيرات اللازمة".

المصدر: "فارس نيوز"