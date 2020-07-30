إيطاليا: 3 وفيات جديدة بكورونا والإصابات اليومية ترتفع مجددا إلى 386 

أعلنت وزارة الصحة الايطالية تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الإصابات اليومية مجددا إلى 386 وذلك بعد يوم من الاعلان عن 289 إصابة.

ووفق بيانات نشرتها الوزارة، مساء اليوم الخميس، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و132 أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و230.

كما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 199 ألفا و796، بعد أن تماثل 765 للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ تفشي كورونا في فبراير الماضي، الى 247 ألفا و158، ويبقى 748 مريضا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، من بينهم 47 في غرف العناية المركزة.

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية