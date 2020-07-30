لليوم الثالث على التوالي.. فلوريدا وأريزونا تسجلان ارتفاعا غير مسبوق في وفيات كورونا

سجلت ولايتا فلوريدا وأريزونا الأمريكيتان خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الصحة في فلوريدا اليوم الخميس عن ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء الوباء لليوم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، بتسجيل 252 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 217 و191 وفاة في اليومين السابقين.

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كما سجلت إدارة الصحة 9956 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 461379 (منها 6709 حالات وفاة)، ويجعل من هذه الولاية ثاني أكبر بؤرة للعدوى في البلاد بعد كاليفورنيا حيث رصدت حتى الآن 487855 إصابة (منها 8908 وفيات).

وفي أريزونا، سجلت إدارة الصحة 172 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3626.

وارتفعت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الولاية خلال اليوم الأخير بواقع 2525 إصابة وبلغت 170798 حالة.

من جانبها، لا تزال نيويورك تتصدر قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات بـ25145 حالة من أصل 414370 إصابة.

وحسب إحصاءات "رويترز"، تجاوزت حصيلة ضحايا الوباء عتبة الـ150 ألف حالة، في أكبر رقم على مستوى العالم.

المصدر: RT + وكالات