بومبيو: الصين أكبر خطر لزمننا وقنصليتها في هيوستن كانت وكرا للجواسيس

في هجوم حاد جديد على الصين، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قنصلية بكين في مدينة هيوستن التي أغلقتها مؤخرا إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها كانت "وكرا للجواسيس".

وشدد بومبيو، في إفادة قدمها اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، على حدوث تغير في المواقف الدولية تجاه الصين، مستشهدا بدعم دول أخرى للمبادرات الأمريكية الموجهة ضد بكين، بما فيها تعزيز واشنطن وشركائها وتيرة المناورات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والحراك الرامي إلى منع استخدام معدات شركة "هواوي" الصينية العملاقة في تطوير شبكات الجيل الخامس بالبلدان الأخرى.

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وصرح وزير الخارجية الأمريكي بأن النهج الصارم تجاه الصين الذي تتبعه إدارة ترامب دفع العالم إلى الاستيقاظ إزاء خطر الحزب الشيوعي الصيني، واصفا إياه "الخطر المركزي لأوقاتنا".

وتابع أن "المد ينقلب" ضد الصين، مقرا في الوقت نفسه بصعوبة تشكيل تحالف دولي ضد الصين وأعرب عن "استغرابه وقلقه" إزاء تعبير عدد من الدول عن دعمها لبكين في سياستها إزاء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويأتي هذا على خلفية جولة جديدة من التصعيد بين الدولتين، حيث قررت إدارة ترامب إغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن، فيما ردت السلطات الصينية على ذلك بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة تشنغدو.

المصدر: رويترز