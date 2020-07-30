مقتل شخص وإصابة 18 بانفجار في مطعم باليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، أن انفجارا وقع داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 شخصا على الأقل بجروح.

وقالت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم، إن المطعم كان يخضع لإصلاحات.

وأصدرت المجموعة بيانا تعتذر فيه للضحايا. وقالت إنها تتعاون مع السلطات لتحديد سبب الانفجار.

وعرضت وسائل الإعلام لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.

Breaking: 1 dead, 18 injured, after a suspected gas leak explosion at a restaurant in Koriyama, Japan. pic.twitter.com/WlZ8qSiU8R — Porter Medium (@PorterMedium) July 30, 2020

وقال بعض مستخدمي موقع "تويتر" في المنطقة إنهم سمعوا دويا صاخبا وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام يابانية