بطريرك القسطنطينة يشكر أردوغان

أبدى رئيس البطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية المسكونية، برثلماوس الأول، امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة فتح دير سوميلا المسيحي التاريخي بشمال البلاد، بعد ترميمه.

وذكرت دائرة العلاقات التابعة للرئاسة التركية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن بطريرك الروم الأرثوذكس في اسطنبول (القسطنطينة) أجرى مكالمة هاتفية مع أردوغان أعرب فيها عن "سعادته وشكره للدعم والاهتمام" اللذين أبداهما الرئيس لأعمال ترميم الدير التاريخي الواقع في ولاية طرابزون.

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ولفت البيان إلى أن البطريرك القسطنطيني برثلماوس الأول قدم تهانيه إلى الرئيس أردوغان بمناسبة عيد الأضحى.

وشارك أردوغان أمس في مراسم إعادة افتتاح دير سوميلا ، حيث رفض الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التركية على خلفية قرارها إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد مؤخرا.

وسبق أن أعرب البطريرك برثلماوس عن خيبة أمله إزاء ذلك القرار.

المصدر: الأناضول + وكالات