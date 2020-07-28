الصين تحذر من "استفزاز أمريكي متهور" قد ينتهي بـ"مواجهة"

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "الاستفزاز المتهور" للولايات المتحدة قد يقود إلى "مواجهة" مع بكين، لكنه دعا إلى "تواصل عقلاني" بين القوتين.

وحذر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "قد تسقط في هاوية المواجهة"، داعيا المجتمع الدولي الى مقاومة "أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة".

واعتبر وانغ أن "استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالا تاما عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الصيني قوله إن على الطرفين "التواصل في شكل عقلاني... وعدم السماح إطلاقا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الفترة الأخيرة وكان آخر فصول هذا التدهور بأن أمرت بكين القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها، يوم الاثنين، ردا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

المصدر: وكالات