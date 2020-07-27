المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 4.2 مليون والوفيات تقارب 147 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و225 ألفا و687 حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة 61795 حالة عن الإحصاء السابق، فيما زاد عدد الضحايا بواقع 564 وفاة ليصل الإجمالي إلى 146546.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 26 يوليو.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"