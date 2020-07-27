الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الأوضاع في ليبيا وسوريا والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان وبوتين قيّما وناقشا الخطوات لتعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، بينها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن العلاقات الثنائية والتعاون لحل القضايا الإقليمية.

وهذا الاتصال هو الثاني على الأقل بين الرئيسين الروسي والتركي في يوليو، إضافة إلى محادثاتهما في 1 من هذا الشهر ضمن القمة الثلاثية الافتراضية مع إيران حول الأزمة السورية.

المصدر: وكالات