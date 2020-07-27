الصين تغلق القنصلية الأمريكية في تشنغدو

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها الساعة العاشرة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش).

وقد أمرت الصين يوم الجمعة الماضي بإغلاق هذه القنصلية ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين البلدين، بسبب الحرب التجارية وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتأسست القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الصينية عام 1985، وهي تغطي شؤون المواطنين الأمريكيين بجنوب غرب الصين، لا سيما منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي.

وقد صرحت الخارجية الصينية في وقت سابق أن قرار إغلاقها يعد "ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات الأمريكية غير العقلانية".

المصدر: وكالات