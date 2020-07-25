صور + فيديو.. 3 قتلى جراء اصطدام طائرة بمنزل سكني في ألمانيا

أكدت الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص لقوا اليوم السبت مصرعهم جراء اصطدام طائرة صغيرة ببناية سكنية في ولاية شمال الراين-وستفاليا شمال غربي البلاد.

وأكد متحدث باسم شرطة بلدة فيزل أن الطائرة الخفيفة تحطمت على سطح العمارة التي تضم خمس شقق، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأعلى، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى موقع الحادث انتشلوا من المنزل طفلا أصيب بجروح خفيفة.

Three dead after small plane crashes into apartment block in Wesel, Germany. https://t.co/arIHpFQHUBpic.twitter.com/tdaeky88Mf — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 25, 2020

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الضحايا ولم توضح ما إذا كان بينهم قائد الطائرة أو سكان محليون.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن الطائرة اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.

• Im niederrheinischen Wesel ist am Samstag ein Ultraleichtflugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. https://t.co/ANiBlMXG9N — John Gerrits (@jjgerrits) July 25, 2020

المصدر: وكالات