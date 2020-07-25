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صور + فيديو.. 3 قتلى جراء اصطدام طائرة بمنزل سكني في ألمانيا

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صور + فيديو.. 3 قتلى جراء اصطدام طائرة بمنزل سكني في ألمانيا
Reuters Mike Blake
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أكدت الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص لقوا اليوم السبت مصرعهم جراء اصطدام طائرة صغيرة ببناية سكنية في ولاية شمال الراين-وستفاليا شمال غربي البلاد.

وأكد متحدث باسم شرطة بلدة فيزل أن الطائرة الخفيفة تحطمت على سطح العمارة التي تضم خمس شقق، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأعلى، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى موقع الحادث انتشلوا من المنزل طفلا أصيب بجروح خفيفة.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الضحايا ولم توضح ما إذا كان بينهم قائد الطائرة أو سكان محليون.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن الطائرة اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.

المصدر: وكالات

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