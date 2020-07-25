ألمانيا: 7 وفيات و781 إصابة جديدة بكورونا

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 781 إلى 204964، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9118 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وكانت إحصائية اليوم السابق قد أفادت برصد 815 إصابة جديدة و10 وفيات جديدة.

ووصل إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد إلى 189,8 ألف شخص.

ومن أكثر المناطق الألمانية إصابة بالفيروس بافاريا (50,2 ألف إصابة) وراين-فيستفاليا الشمالية (47,2 ألف) وبادن-فورتمبيرغ (36,8 ألف)، فيما سجلت العاصمة برلين أقل من 9 آلاف حالة إصابة.

المصدر: وكالات