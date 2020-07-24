"رويترز": مجموعة رجال مزودين بأدوات يحطمون بابا للقنصلية الصينية المغلقة في هيوستن الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الخميس بأن مجموعة رجال حطمت الباب الخلفي لمبنى القنصلية الصينية المغلقة في مدينة هيوستن الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن أشخاصا يبدوا أنهم مسؤولون أمريكيون وهم مزودون بأدوات إلكترونية وعتلات استخدموها في خلع الباب الخلفي للقنصلية.

ونقلت "رويترز" أنهم رفضوا الإجابة عن أسئلة صحفيين كانوا في المكان، حول هويتهم، لكن الوكالة أشارت إلى أن المجموعة نفسها شوهدت خلال إقفالها الباب الأمامي للقنصلية.

وسبق أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها طالبت السلطات الصينية بإغلاق قنصليتها في هيوستن، قائلة إن هذا القرار، لذي تم تطبيقه في وقت سابق من الجمعة، جرى اتخاذه "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والبيانات الشخصية للأمريكيين".

وردا على هذه الخطوة أعلنت وزارة الخارجية الصينية إبلاغها السفارة الأمريكية لدى بكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.

المصدر: "رويترز" + وكالات