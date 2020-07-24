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طهران تدعو لإيقاف المخالفات الأمريكية قبل وقوع كارثة

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طهران تدعو لإيقاف المخالفات الأمريكية قبل وقوع كارثة
Reuters Evgenia Novozhenina
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حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن تصرفات الولايات المتحدة تهدد بكارثة، وذلك على خلفية حادث اعتراض طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا من قبل مقاتلة أمريكية.

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وقال ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أراضا تابعة لدولة أخرى، ثم تتحرش بطائرة مدنية خلال رحلة مجدولة - ما يعرض للخطر ركابا مدنيين أبرياء - وذلك تحت ذريعة حماية قواتها المحتلة".

وشدد الوزير على أن لدى الولايات المتحدة الجرأة على اتخاذ خطوة مخالفة للقانون على أساس انتهاك الآخر، قائلا: "يجب إيقاف هذه التصرفات الخارجة عن القانون قبل وقوع الكارثة".

وجاء ذلك على خلفية اقتراب مقاتلة أمريكية على مسافة خطيرة من طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية خلال تحليقها فوق سوريا أمس.

المصدر: RT

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