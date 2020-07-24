 
مباشر

بعد 86 عاما.. آخر الاستعدادات لأول صلاة في آيا صوفيا (فيديو)

أخبار العالم

بعد 86 عاما.. آخر الاستعدادات لأول صلاة في آيا صوفيا (فيديو)
Reuters
آخر الاستعدادات لافتتاح مسجد آيا صوفيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odqz

تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو لآخر الاستعدادات التي تسبق أول صلاة في مسجد آيا صوفيا، المقررة اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
شاهد.. أردوغان يزيح الستار عن لوحة
شاهد.. أردوغان يزيح الستار عن لوحة "جامع آيا صوفيا الكبير"

وأظهر الفيديو الانتهاء من فرش سجاد مسجد آيا صوفيا، استعدادا لاستقبال المصلين، حيث سيتمكن نحو 1000 شخص من الصلاة، بعدما تم فرش المسجد بـ2000 متر من السجاد الفيروزي.

من جهته، أوضح والي إسطنبول، علي يرليقايا، أن آيا صوفيا يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم، منوها بأنه يرمز لفتح اسطنبول (القسطنطينية) في 29 مايو 1453.

وقال: "الجميع يريدون المشاركة في افتتاح آيا صوفيا، هناك اهتمام كبير، لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث". 

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.
وبعد قرار المحكمة بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في مسجد آيا صوفيا بانتظام، اعتبارا من اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا