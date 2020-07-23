مسؤولان: مقاتلة أمريكية دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية لكن من مسافة آمنة

قال مسؤولان أمريكيان في تصريح لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، إن مقاتلة من طراز "إف 15" دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية، لكنها كانت على مسافة آمنة.

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، إن الواقعة حدثت فوق سوريا.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة وأدى لإصابة عدة ركاب.

وصرح قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ماهان إير" بأنه خلال تواصله مع المقاتلتين للحفاظ على مسافة الأمان، أبلغه الطياران بأنهما أمريكيان.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن المقاتلتين اقتربتا حتى 100 أو 200 متر من طائرة الركاب، واصفا الحادثة بأنها "مغامرة أمريكية".

وأشار إلى إصابة ثلاثة ركاب، بالإضافة إلى إصابة عدد من طاقم الطائرة بجراح وصفت بالطفيفة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال المعلومات بشأنها.

وأضافت أنها أبلغت السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية، أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي حادث تتعرض له الطائرة أثناء عودتها إلى إيران.

وأفادت بأنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، الذي بدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة.

المصدر: رويترز