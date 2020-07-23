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الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية (صور + فيديو)

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مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية (صور + فيديو)
AFP
مقاتلة إسرائيلية من طراز F15
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اعترضت مقاتلتان أمريكيتان، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وقال التلفزيون الإيراني إن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وصرح قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ماهان إير" بأنه خلال تواصله مع المقاتلتين للحفاظ على مسافة الأمان، أبلغه الطياران بأنهما أمريكيان.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن المقاتلتين اقتربتا حتى 100 أو 200 متر من طائرة الركاب، واصفا الحادثة بأنها "مغامرة أمريكية".

وأشار إلى إصابة ثلاث ركاب، بالإضافة إلى إصابة عدد من طاقم الطائرة بجراح وصفت بالطفيفة.

من جهتها، قالت وكالة "مهر" إن الطائرة غادرت مطار بيروت الدولي بعد أن تزودت بالوقود، مبينة أن قائد الطائرة سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة إثر وصوله إلى طهران.

وأفادت هيئة الطيران المدني السوري بأن الحادثة وقعت في أجواء منطقة التنف بين العراق وسوريا.

هذت، وكانت التلفزيون الإيراني قد قال إن مقاتلة إسرائيلية قد اعترضت الطائرة المدنية في المجال الجوي السوري.

هذا، وأظهر تسجيل طائرة مقاتلة من خلال نافذة طائرة الركاب، وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء، كما وثقت مقاطع أخرى حالة الذعر بين ركاب الطائرة المدنية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرانية وعددهم بعد هبوطها بمطار بيروت.

ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا للرحلة.

المصدر: وكالات

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