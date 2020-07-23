بايدن وأوباما في دعاية انتخابية جديدة (فيديو)

سيتلقى المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، دعما هائلا من رئيسه السابق باراك أوباما هذا الأسبوع في حملته الهادفة لإلحاق الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب.

وفي مقتطفات من حديث يدور بين الرئيس السابق ونائبه سيبث الخميس، يُسمع بايدن مشككا في تعاطف ترامب مع الأمريكيين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقول بايدن "لا يمكنه التعاطف بأي شكل من الأشكال".

ويجيب أوباما قائلا "إن قدرة بايدن على التواصل مع الناس العاديين كانت السبب الذي جعلني أريدك أن تكون نائبي، والسبب في أنك كنت فاعلا جدا".

والمحادثة المصورة تبدأ بخروج الرجلين من سيارتي ليموزين، وكل منهما واضعا كمامة واقية، قبل أن يجلسا في غرفة بعد نزع الكمامة ولكن على بعد مسافة آمنة.

وفيما لا يعتبر بايدن مرشحا يتمتع بالجاذبية بشكل خاص، لا يزال أوباما يحظى بشعبية ويتوقع أن يكثف حملته لصالح نائبه السابق.

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي، لكنه بالكاد أجرى حملة انتخابية بحضور شخصي، بسبب تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب